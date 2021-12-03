В ночь на субботу в Эстонии будет облачно с прояснениями, местами снег. Ветер северных направлений 3-9, до полуночи на северо-восточном побережье порывами до 12 м/с, утром ветер слабый переменных направлений. Температура воздуха -4..-10, местами до -15°С.