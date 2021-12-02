В ближайшие дни может похолодать до 20 градусов мороза

В ночь на субботу облачно с прояснениями, по регионам снегопады. Ветер северных направлений, 3-9, до полуночи на побережье порывами до 12 м/сек, утром слабый, переменных направлений. Температура воздуха 4-10, местами 16 градусов мороза. Днем облачно с прояснениями, местами снегопады. Ветер в первой половине дня переменных направлений, 1-7, на северном побережье северо-восточный до 10 м/сек, во второй половине дня ветер восточных направлений, 3-9 м/сек, вечером на побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 3-9, на юге страны 9-15 градусов мороза.

В ночь на воскресенье переменная облачность, по регионам снегопады. Ветер северо-восточный и восточный, 3-9, на побережье порывами до 12-15 м/сек. Температура воздуха 10-17, на островах 5-11 градусов мороза. Днем переменная облачность, по регионам снегопады. Ветер северо-восточный, 5-10, на побережье порывами до 12-15 м/сек. Температура воздуха 11-17, на островах и побережье 5-10 градусов мороза.