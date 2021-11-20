Эстонский орнитолог предсказал на редкость суровую зиму

"Активное движение на юг началось уже в середине августа, а к началу последней декады октября большая миграция уже завершилась", - сказал Ауа.

На вопрос, будет ли зима холодной, он сказал: «Учитывая, что виды, которые могли бы перезимовать с нами - синицы, cнегири, чечетки и корольки, - улетели на юг, я думаю, что наступающая зима будет одной из самых суровых за последние годы».

А вот живущий на берегу реки Раудна в Соомаа владелец хутора Куусекяэра Индрек Хейн, десятилетиями фиксирующий природные знаки, предсказал по текущим приметам, что зима будет мягкой.

"Согласно моим наблюдениям, до дня зимнего солнцестояния зимы вообще не будет. На Рождество может выпасть немного снега, но, боюсь, он сразу растает. Небольшая зима может наступить в середине января".