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В воскресенье в Эстонии ожидаются минусовые температуры

Заморозки. ФОТО: Elmo Riig

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие осадки.

По регионам туманы. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, на побережье до 5 градусов тепла.

Днем облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер северных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 3-6 градусов тепла, вечером в материковой части страны упадет до минусовой.

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