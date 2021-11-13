В воскресенье в Эстонии ожидаются минусовые температуры
По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие осадки.
По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие осадки.
По регионам туманы. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, на побережье до 5 градусов тепла.
Днем облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер северных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 3-6 градусов тепла, вечером в материковой части страны упадет до минусовой.