Возможен новый рекорд: к концу месяца обещают необычно теплую погоду

Английский сайт Weather Online обещает нам аж целых 15 градусов тепла и солнечную погоду с переменной облачностью. «Возможен даже новый рекорд тепла», - сказал Каменик. Предыдущие рекорды в Таллинне и Тарту были ниже 14 градусов, пишет Postimees .

«Служба погоды пока этого не предполагает, но с вероятностью 68 процентов будет побит прежний рекорд», - сказал метеоролог. В настоящее время Государственная метеорологическая служба обещает, что в последние дни месяца температура воздуха прогреется до 13 градусов и местами будут дожди.