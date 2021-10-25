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  • Возможен новый рекорд: к концу месяца обещают необычно теплую погоду

Возможен новый рекорд: к концу месяца обещают необычно теплую погоду

В конце месяца еще можно будет насладиться теплой погодой. ФОТО: Urmas Luik / Parnu Postimees

Метеоролог Юри Каменик ежедневно следит за многожеством прогнозов погоды, и они обещают, что в Эстонии к 29 октября будут необычно высокие температуры.

Английский сайт Weather Online обещает нам аж целых 15 градусов тепла и солнечную погоду с переменной облачностью. «Возможен даже новый рекорд тепла», - сказал Каменик. Предыдущие рекорды в Таллинне и Тарту были ниже 14 градусов, пишет Postimees.

«Служба погоды пока этого не предполагает, но с вероятностью 68 процентов будет побит прежний рекорд», - сказал метеоролог. В настоящее время Государственная метеорологическая служба обещает, что в последние дни месяца температура воздуха прогреется до 13 градусов и местами будут дожди.

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