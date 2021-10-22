Штормовой ветер поднимает на Балтийском море волны высотой до пяти метров

В северной части Балтийского моря ветер преимущественно западный 10-15, порывами 24 м/с, около полудня ослабеет до 8-14, порывами 20 м/с, вечером сменит направление на северо-западное и на некоторое время стихнет. Высота волны 1,5-3 метра, днем до 5 метров. По многим регионам кратковременные дожди, видимость умеренная.

На Финском заливе ветер юго-западный и западный 13-18, порывами до 28 м/с, после полудня в западной части залива немного ослабеет, в ночь на субботу сменит направление на северо-западное, 6-11, порывами до 17 м/с. Высота волны 1,5-3 метра, днем до 5 метров. Временами дожди, видимость умеренная.