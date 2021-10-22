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Штормовой ветер поднимает на Балтийском море волны высотой до пяти метров

Волны на море. Иллюстративное фото. ФОТО: Küllike Rooväli

Метеослужба Эстонии предупреждает, что в пятницу штормовой ветер поднимает на Балтийском море пятиметровые волны.

В северной части Балтийского моря ветер преимущественно западный 10-15, порывами 24 м/с, около полудня ослабеет до 8-14, порывами 20 м/с, вечером сменит направление на северо-западное и на некоторое время стихнет. Высота волны 1,5-3 метра, днем до 5 метров. По многим регионам кратковременные дожди, видимость умеренная.

На Финском заливе ветер юго-западный и западный 13-18, порывами до 28 м/с, после полудня в западной части залива немного ослабеет, в ночь на субботу сменит направление на северо-западное, 6-11, порывами до 17 м/с. Высота волны 1,5-3 метра, днем до 5 метров. Временами дожди, видимость умеренная.

В северной части Рижского залива и в проливе Вяйнамере юго-западный и западный, 8-14, порывами 21 м/с, до полудня до 25 м/с, после полудня понемногу ослабеет. В ночь на субботу ожидается западный и северо-западный 6-11, порывами 15 м/с. Высота волны днем 2,5-4,5 метра, в проливе Вяйнамере 1-2 метра, в ночь на субботу 1-2 метра. Днем местами, в ночь на субботу по многим регионам кратковременные дожди, видимость умеренная.

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