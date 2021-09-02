Август был в среднем прохладнее и дождливее обычного

Средняя температура воздуха в августе составила 15,9 градуса, что на 0,8 градуса прохладнее нормы. Максимальная температура в 26,1 градуса зарегистрирована 17 августа в Нарве, а минимальная в 3,6 градуса 5 августа в Йыгева.

Осадков в августе выпало в среднем 121 мм, что составляет 150 процентов нормы. Максимум суточных осадков в 43 мм выпал 9 августа в Виртсу.