В среду в Эстонии ожидается до 23 градусов тепла

Ночью небольшая или переменная облачность. Местами прольют дожди и появится туман. Ветер южного направления 1-7 м/с. Температура воздуха 9-14, на побережье до 17 градусов тепла.

На Чудском озере преимущественно южный ветер 2-5 м/с. Высота волны до 0,5 метров. Преимущественно без осадков. Видимость от умеренной до хорошей, местами может быть туман. Температура воздуха 12-14 градусов.

Днем облаков станет больше, во многих местах ожидаются ливни, повсеместно опасность грозы. Ветер южного направления, после полудня переменчивого направления 1-7 м/с. Температура воздуха 18-23 градуса.