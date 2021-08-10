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В среду в Эстонии ожидается до 23 градусов тепла

Канал Анне. ФОТО: Kristjan Teedema

Согласно прогнозу метеослужбы Эстонии, в среду ожидается до 23 градусов тепла, но также сохраняется опасность грозы.

Ночью небольшая или переменная облачность. Местами прольют дожди и появится туман. Ветер южного направления 1-7 м/с. Температура воздуха 9-14, на побережье до 17 градусов тепла.

На Чудском озере преимущественно южный ветер 2-5 м/с. Высота волны до 0,5 метров. Преимущественно без осадков. Видимость от умеренной до хорошей, местами может быть туман. Температура воздуха 12-14 градусов.

Днем облаков станет больше, во многих местах ожидаются ливни, повсеместно опасность грозы. Ветер южного направления, после полудня переменчивого направления 1-7 м/с. Температура воздуха 18-23 градуса.

На Чудском озере преобладает южный ветер, после полудня переменчивого направления 2-5 м/с. Высота волны 0,5 метров. В некоторых местах ожидаются осадки, сохраняется опасность грозы. Видимость от умеренной до хорошей. Температура воздуха 20-22 градуса.

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