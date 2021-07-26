Завтра Эстонию разогреет до 32 градусов
По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на вторник ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер восточный и юго-восточный 2-7, на островах до 10 м/с. Температура воздуха 14-20 градусов тепла.
По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на вторник ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер восточный и юго-восточный 2-7, на островах до 10 м/с. Температура воздуха 14-20 градусов тепла.
Днем ожидается ясная или малооблачная погода, вечером на островах Западной Эстонии и на юге континентальной части страны облачность уплотнится, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.
Ветер восточных направлений 4-1 , на островах и побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 27-32, на открытом ветру побережье 24 градуса тепла.