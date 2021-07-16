В субботу жара в Эстонии перешагнет 30-градусную отметку
По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на субботу ожидается ясная или малооблачная погода без осадков, но на юго-востоке страны местами возможны кратковременные дожди, туман.
По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на субботу ожидается ясная или малооблачная погода без осадков, но на юго-востоке страны местами возможны кратковременные дожди, туман.
Ветер северных направлений 1-7 м/с, на побережье островов до полуночи северный и северо-западный 6-10, порывами до 13 м/с. Температура воздуха 14- 20, на побережье местами до 23 градусов тепла.
Днем ожидается ясная погода или переменная облачность, на юго-востоке страны местами возможны кратковременные дожди. Ветер западных, на побережье северных направлений, 2-9 м/с. Температура воздуха 26-31, на побережье Финского залива до 23 градусов тепла.