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В субботу жара в Эстонии перешагнет 30-градусную отметку

Jüri Lebedev, Pärnu rand, kivid ФОТО: Mailiis Ollino

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на субботу ожидается ясная или малооблачная погода без осадков, но на юго-востоке страны местами возможны кратковременные дожди, туман.

Ветер северных направлений 1-7 м/с, на побережье островов до полуночи северный и северо-западный 6-10, порывами до 13 м/с. Температура воздуха 14- 20, на побережье местами до 23 градусов тепла.

Днем ожидается ясная погода или переменная облачность, на юго-востоке страны местами возможны кратковременные дожди. Ветер западных, на побережье северных направлений, 2-9 м/с. Температура воздуха 26-31, на побережье Финского залива до 23 градусов тепла.

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