Жара усиливается: синоптики повысили уровень опасности до оранжевого

Согласно опубликованному сегодня сообщению, до воскресенье в Эстонии продержится очень теплая воздушная масса. В большинстве мест средняя суточная температура достигнет 20 и более градусов, днем воздух будет прогреваться до 27-32 градусов.

По всей Эстонии объявлено предупреждение второго уровня. Это означает, что погода опасна, будут встречаться непривычные для нас погодные явления. Люди должны знать о рисках, которые могут быть необратимы, и постоянно следить за прогнозом погоды и рекомендациями.

Высокая пожароопасность лесов наблюдается в Йыгева- и Ляэне-Вирумаа. Местами опасность пожаров велика в лесах Пярну-, Рапла-, Вильянди-, Ярва-, Тарту- и Ида-Вирумаа.

По всей Эстонии ожидается жаркая погода. ФОТО: Riigi Ilmateenistus

Из-за засухи любое возведение огня опасно, так как даже небольшая искра может вызвать масштабный лесной или ландшафтный пожар, который спасатели тушат часами, если не днями. На природе будьте осторожны при курении, приготовлении пищи на гриле и разведении костра.

Солнечная жаркая погода чревата опасностями, которые необходимо учитывать. Например, нельзя оставлять детей и животных в нагревшемся на солнце автомобиле, так как это может угрожать их здоровью. Если вы заметили в автомобиле ребенка или животное, страдающих от жары, немедленно звоните по номеру службы экстренной помощи 112, призывают спасатели.