Завтра тепло омрачат дождь и гроза
Расположившаяся над западной частью России малоактивная область пониженного давления обеспечивает у нас комфортную летнюю погоду.
Расположившаяся над западной частью России малоактивная область пониженного давления обеспечивает у нас комфортную летнюю погоду.
Днем формируются гряды кучево-дождевых облаков, из которых местами будет идти ливневой дождь, а кое-где не исключена и гроза. Ветер западной четверти вполне ощутимый и воздух прогреется до отметки 25 градусов.
В понедельник (28.06) днем переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, вероятна гроза. Ветер западной четверти 2-8, на северном побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха 20...25°С.