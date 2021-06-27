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Завтра тепло омрачат дождь и гроза

Гроза. ФОТО: Arvo Meeks

Расположившаяся над западной частью России малоактивная область пониженного давления обеспечивает у нас комфортную летнюю погоду.

Днем формируются гряды кучево-дождевых облаков, из которых местами будет идти ливневой дождь, а кое-где не исключена и гроза. Ветер западной четверти вполне ощутимый и воздух прогреется до отметки 25 градусов.

В понедельник (28.06) днем переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, вероятна гроза. Ветер западной четверти 2-8, на северном побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха 20...25°С.

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