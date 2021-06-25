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В субботу в Эстонии будет до 26 градусов тепла

Лето в Эстония. ФОТО: Margus Ansu

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на субботу ожидается облачная с прояснениями погода.

По многим регионам дожди, грозы, местами ливни. К утру вероятность осадков сократится, местами появятся туманы. Ветер переменных направлений 1-7 м/сек, во время грозы порывистый. Температура воздуха 15-20 градусов тепла.

Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западных направлений 2-8 м/сек. Температура воздуха 21-26, на побережье местами 18 градусов тепла.

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