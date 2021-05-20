Синоптик: летнее тепло еще надо ждать
Завтра Эстония будет на южной периферии циклона, который пришел с юго-востока в Финляндию.
Завтра Эстония будет на южной периферии циклона, который пришел с юго-востока в Финляндию.
Погода будет неустойчивой, с кратковременнными дождями во многих местах, лишь к вечеру вероятность осадков уменьшится и облачность рассеется, т.к. циклон к вечеру будет уже далеко от нас и возрастет влияние антициклона. Температуры воздуха останутся скромными с верхним пределом не более 15°C.
В пятницу, 21 мая, днем в Эстонии ожидается переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, кое-где возможна гроза. Ветер западный, юго-западный 5-11, порывы 14, местами до 17 м/с.
Температура воздуха составит 9-15°С.