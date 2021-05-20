Синоптик: летнее тепло еще надо ждать

Погода будет неустойчивой, с кратковременнными дождями во многих местах, лишь к вечеру вероятность осадков уменьшится и облачность рассеется, т.к. циклон к вечеру будет уже далеко от нас и возрастет влияние антициклона. Температуры воздуха останутся скромными с верхним пределом не более 15°C.