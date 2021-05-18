Завтра в Эстонии будет дождливо, возможны грозы

Из-за этого дневные максимумы температур на восточной окраине Эстонии могут подняться до 20°С. В то же время с севера на Балтийское море распространяется более прохладная воздушная масса. В Эстонии во многих местах будет идти дождь, на востоке сохранится грозовая обстановка, на западе прояснений больше, но воздух прохладнее.