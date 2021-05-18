Завтра в Эстонии будет дождливо, возможны грозы
Смещающийся от Чудского озера в сторону Финляндии циклон с влажной воздушной массой несет вдоль границы с Россией теплый воздух.
Смещающийся от Чудского озера в сторону Финляндии циклон с влажной воздушной массой несет вдоль границы с Россией теплый воздух.
Из-за этого дневные максимумы температур на восточной окраине Эстонии могут подняться до 20°С. В то же время с севера на Балтийское море распространяется более прохладная воздушная масса. В Эстонии во многих местах будет идти дождь, на востоке сохранится грозовая обстановка, на западе прояснений больше, но воздух прохладнее.
В среду (19.05) облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут ливни, возможна гроза. Ветер западной четверти 4-9, порывами 13 м/с. Температура воздуха 12…18, на побережье местами 9°C.