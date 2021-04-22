Циклон принесет в Эстонию дожди, мокрый снег и снежную крупу

В его тыловой части вместе с северо-западным ветром начнет поступать более прохладный воздух и поэтому осадки ожидаются как в виде дождя и мокрого снега, так и в виде снега. Ветер на материке относительно слабый, но на островах и западном побережье усилится до штормового.