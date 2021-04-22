Циклон принесет в Эстонию дожди, мокрый снег и снежную крупу
Дождливый циклон медленно смещающийся через Эстонию в сторону Финляндии определит в конце недели нестабильную погоду.
Дождливый циклон медленно смещающийся через Эстонию в сторону Финляндии определит в конце недели нестабильную погоду.
В его тыловой части вместе с северо-западным ветром начнет поступать более прохладный воздух и поэтому осадки ожидаются как в виде дождя и мокрого снега, так и в виде снега. Ветер на материке относительно слабый, но на островах и западном побережье усилится до штормового.
В пятницу, 23 апреля, в Эстонии будет облачно, с отдельными прояснениями. Пройдет дождь и мокрый снег, местами возможна также и снежная крупа. Ветер южной четверти 4-9, порывами до 14 м/с, во второй половине дня на севере страны ветер переменного направления 2-6 м/с, на островах и в окрестностях Рижского залива западный и северо-западный ветер 9-15, порывами 17-23 м/с.
Температура воздуха составит 3-7°С.