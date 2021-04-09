На выходных погода будет по-весеннему изменчивая

Вечером с юга приблизится зона повышенного давления, благодаря которой погода постепенно прояснится и ветер успокоится. Утром следующего дня сохранится сухая погода, что позволит почувствовать дыхание весны, однако после обеда со стороны Латвии подойдет новая зона осадков.

В субботу, 10 апреля, днем в Эстонии будет облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь и мокрый снег. Вечером облачность поредеет и осадки прекратятся. Ветер юго-западный, южный 5-11, порывами до 17 м/с, вечером немного ослабеет.