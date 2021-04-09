На выходных погода будет по-весеннему изменчивая
Из-за циклона, удаляющегося с Лапландии в направлении Баренцева моря, день будет дождливым и с порывистым ветром.
Из-за циклона, удаляющегося с Лапландии в направлении Баренцева моря, день будет дождливым и с порывистым ветром.
Вечером с юга приблизится зона повышенного давления, благодаря которой погода постепенно прояснится и ветер успокоится. Утром следующего дня сохранится сухая погода, что позволит почувствовать дыхание весны, однако после обеда со стороны Латвии подойдет новая зона осадков.
В субботу, 10 апреля, днем в Эстонии будет облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь и мокрый снег. Вечером облачность поредеет и осадки прекратятся. Ветер юго-западный, южный 5-11, порывами до 17 м/с, вечером немного ослабеет.
Температура воздуха составит 3-7°С.