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Температурный минимум в марте составил -21,6 градуса

Мороз. ФОТО: Elmo Riig

Погода в нынешнем марте в среднем отвечала показателям этого месяца за много лет, сообщает служба погоды. 

Средняя температура воздуха в Эстонии в марте составила 0,1 градуса, что на 0,7 градуса выше нормы. Температурный максимум в 14,5 градуса был зарегистрирован 27 марта в Валга, а минимум в -21,6 градуса 9 марта в Йыгева.

Среднее количество осадков в стране в марте составило 31 мм, это 89 процентов нормы. Максимальное суточное количество осадков зарегистрировано 14 марта в Тюри - 12 мм.

В марте было в среднем 120,1 солнечных часа, что составляет 85 процентов нормы. 

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