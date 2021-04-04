Температурный минимум в марте составил -21,6 градуса
Погода в нынешнем марте в среднем отвечала показателям этого месяца за много лет, сообщает служба погоды.
Погода в нынешнем марте в среднем отвечала показателям этого месяца за много лет, сообщает служба погоды.
Средняя температура воздуха в Эстонии в марте составила 0,1 градуса, что на 0,7 градуса выше нормы. Температурный максимум в 14,5 градуса был зарегистрирован 27 марта в Валга, а минимум в -21,6 градуса 9 марта в Йыгева.
Среднее количество осадков в стране в марте составило 31 мм, это 89 процентов нормы. Максимальное суточное количество осадков зарегистрировано 14 марта в Тюри - 12 мм.
В марте было в среднем 120,1 солнечных часа, что составляет 85 процентов нормы.