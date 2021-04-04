Температурный минимум в марте составил -21,6 градуса

Средняя температура воздуха в Эстонии в марте составила 0,1 градуса, что на 0,7 градуса выше нормы. Температурный максимум в 14,5 градуса был зарегистрирован 27 марта в Валга, а минимум в -21,6 градуса 9 марта в Йыгева.