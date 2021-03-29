В ближайшие дни температура воздуха местами по-прежнему будет минусовой

В ночь на среду облачно с прояснениями, по многим регионам дожди. Ветер юго-западный и южный, 3-8, на побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 2-6 градусов тепла. Днем облачно, по многим регионам дожди. Во второй половине дня начиная с северо-запада страны облачность рассеется, осадки прекратятся. Ветер преимущественно юго-западный и западный, во второй половине дня западный и северо-западный, 3-9, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 5-10 градусов тепла.

В ночь на четверг до полуночи малооблачная погода и переменная облачность, после полуночи облачность уплотнится. На западе и юге страны местами пройдут дожди и мокрый снег. Ветер преимущественно западных направлений, 2-8, до полуночи на северном побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. На западе и юге страны местами дожди и мокрый снег. Вечером облачность рассеется, осадки прекратятся. Ветер преимущественно северо-западный, 2-8 м/сек. Температура воздуха 3-8 градусов тепла.