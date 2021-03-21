Служба погоды дала предупреждение первой степени о гололедице

Днем в воскресенье по прогнозу ожидается переменная облачная погода, по многим регионам осадки - на западе страны в основном мокрый снег и дожди, на востоке снег и мокрый снег. Температура воздуха около нуля.

В первой половине дня облачность начнет разряжаться, во второй половине дня уменьшится и вероятность осадков. Температура воздуха повысится до плюсовой. Днем ветер усилится порывами до 20 м/сек, местами ожидается метель.

Если днем температура воздуха будет составлять 0-4 градуса тепла, то вечером она упадет ниже нуля. Мокрая поверхность дорог обледенеет, возможна гололедица.