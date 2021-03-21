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Служба погоды дала предупреждение первой степени о гололедице

ДТП на шоссе Таллинн-Пярну-Икла. ФОТО: Facebooki Grupp Liiklus- Ja Patrullinfo Pärnus

Служба погоды Эстонии на вечер воскресенья дала предупреждение первой степени о гололедице по всей материковой Эстонии.

Днем в воскресенье по прогнозу ожидается переменная облачная погода, по многим регионам осадки - на западе страны в основном мокрый снег и дожди, на востоке снег и мокрый снег. Температура воздуха около нуля.

В первой половине дня облачность начнет разряжаться, во второй половине дня уменьшится и вероятность осадков. Температура воздуха повысится до плюсовой. Днем ветер усилится порывами до 20 м/сек, местами ожидается метель.

Если днем температура воздуха будет составлять 0-4 градуса тепла, то вечером она упадет ниже нуля. Мокрая поверхность дорог обледенеет, возможна гололедица.

Минусовая температура сохранится до утра. В понедельник ожидается солнечная погода с температурой воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

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