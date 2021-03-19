Выходные принесут осадки и сильный ветер

Поскольку юго-западный ветер станет очень сильным, снег закрутит метелью и видимость ухудшится. Поступающая воздушная масса чуть мягче и показания термометров на западе повысятся немного выше 0°С. Воскресная ночь принесет новую порцию осадков, которые начнутся в виде снега и затем перейдут в мокрый снег и дождь, а минусовые градусы сменятся плюсами.

В субботу днем, 20 марта, начиная с севера, облачность уплотнится, и в первой половине дня к северным районам подойдет зона снега, которая будет медленно распространяться на юг, местами возможна метель. Ветер юго-западный 6-11, порывами до 16 м/с, на побережье 8-14, порывами 17-20 м/с. Температура воздуха от 0 до -3, на побережье островов до +2°С.