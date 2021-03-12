На выходных в Эстонию придут потепление и осадки
Над Норвегией располагается мощный циклон, который направляет теплый и влажный воздух с севера Атлантики через страны Балтики дальше на восток. Оттепель пришлась на пятницу.
Над Норвегией располагается мощный циклон, который направляет теплый и влажный воздух с севера Атлантики через страны Балтики дальше на восток. Оттепель пришлась на пятницу.
В выходные столбики термометров ожидаются выше 0°С, ночные температуры будут колебаться вблизи нулевой отметки. В субботу зона мокрого снега и дождя пройдет через Эстонию с юго-запада на северо-восток, но уже следующей ночью новые осадки достигнут запада Эстонии и также проследуют через материковую часть на северо-восток. Ожидаются как дождь и мокрый снег, так и снег. Во многих местах образуются туман и гололед.
В субботу, 13 марта, днем в Эстонии будет облачно. Местами небольшие осадки и возможен туман, после обеда более плотная зона мокрого снега и дождя достигнет Рижского залива и к вечеру распространится на материк. Ветер юго-западный и южный 3-8, на побережье порывы 12 м/с.
Температура воздуха составит от +1 до +4°С.