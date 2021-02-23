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Прогноз: к утру среды осадки станут реже, но гололедица сохранится

Jäävihm tõi Tallinnasse erakordse libeduse ФОТО: Remo Tõnismäe

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на среду, 24 февраля ожидается облачная погода, по многим регионам пройдут снег, мокрый снег и дожди, к утру осадки станут реже. 

По многим регионам туманы, возможно обледенение. Ветер западных направлений, 3-8, до полуночи на востоке страны юго-восточный порывами до 14 м/сек. Температура воздуха от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла, к утру поднимется.

Днем облачно с прояснениями, местами пройдут дожди. В первой половине дня местами туманы. Ветер юго-западный, 5-11, во второй половине дня на островах и побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 1-5 градусов тепла.

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