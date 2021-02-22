Завтра в Эстонии вновь потеплеет

Утром на северо-запад страны придет мокрый снег. Местами туманы. Ветер юго-восточный и восточный, 4-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 4-9, на северо-востоке страны 10-15 градусов мороза, на островах и западном побережье от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла.

Днем облачно, на западе страны пройдут мокрый снег и дожди, на востоке страны мокрый снег и снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный и южный, 5-11, порывами до 14, на побережье до 17 м/сек, во второй половине дня на западе страны переменится на юго-западный и западный и уляжется. Температура воздуха на западе страны 0-3 градуса тепла, на востоке 2-8 градусов мороза, к вечеру поднимется.