Чт, 18.02.2021
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Синоптики: мороз пока не отступает

Зима в Ярвамаа. ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja/

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на пятницу ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков.

Ветер южных направлений 2-8, на островах и западном побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха на западе страны 10-17, на побережье островов местами 7, в Центральной и Восточной Эстонии 18-23, местами до 25 градусов мороза.

Днем переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный и южный 3-9, на островах и побережье порывами до 12-14 м/с. Температура воздуха 9-14, на островах и местами на западном побережье 5-8 градусов мороза.

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