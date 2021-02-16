Среда в Эстонии выдастся морозной
По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на среду ожидается переменная облачность. До полуночи на западе и юге страны по многим регионам снегопады, на островах возможны легкие метели.
По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на среду ожидается переменная облачность. До полуночи на западе и юге страны по многим регионам снегопады, на островах возможны легкие метели.
Ветер северо-восточный и восточный 3-9, на островах порывами до 12-14 м/с. Температура воздуха 13-19, на островах и побережье местами 8-12 градусов мороза.
Днем переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный и восточный 3-9, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 10-15, на побережье островов местами 7-9 градусов мороза.