Суровые морозы продлятся еще как минимум неделю

В ночь на воскресенье в Западной Эстонии ожидается 3-9 градусов холода, в Центральной и Восточной Эстонии 10-15, местами до 20 градусов, днем ​​5-10, на побережье островов местами до 2 градусов ниже нуля.

К понедельнику зона низкого давления с дождевыми облаками достигнет границ России, область высокого давления сдвинется в сторону Центральной Европы, но ее северо-восточный край достигнет Эстонии и снова сделает небо более ясным. Северный и северо-западный ветер будет слабым, на побережье - умеренным. Ночью 10-15 мороза, утром небо прояснится, днем ожидается от ​​4 до 9 градусов холода, в Восточной Эстонии до минус 11 градусов.

Во вторник область низкого давления из России повернет к Эстонии и принесет небольшой снег. Однако низкое давление будет спокойным и не поднимет ветра. Ночью ожидается 10-15 градусов ниже нуля, после полуночи - 3-8 градусов. Днем ​​температура останется более-менее на том же уровне, но к вечеру начинает понижаться.