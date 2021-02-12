Пт, 12.02.2021
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Суровые морозы продлятся еще как минимум неделю

Põhja-Pärnumaa valla talvine loodus pakasega. ФОТО: Urmas Luik

По прогнозу метеослужбы, трескучие морозы продлятся еще как минимум неделю.

В ночь на воскресенье в Западной Эстонии ожидается 3-9 градусов холода, в Центральной и Восточной Эстонии 10-15, местами до 20 градусов, днем ​​5-10, на побережье островов местами до 2 градусов ниже нуля.

К понедельнику зона низкого давления с дождевыми облаками достигнет границ России, область высокого давления сдвинется в сторону Центральной Европы, но ее северо-восточный край достигнет Эстонии и снова сделает небо более ясным. Северный и северо-западный ветер будет слабым, на побережье - умеренным. Ночью 10-15 мороза, утром небо прояснится, днем ожидается  от ​​4 до 9 градусов холода, в Восточной Эстонии до минус 11 градусов. 

Во вторник область низкого давления из России повернет к Эстонии и принесет небольшой снег. Однако низкое давление будет спокойным и не поднимет ветра. Ночью ожидается 10-15 градусов ниже нуля, после полуночи - 3-8 градусов.  Днем ​​температура останется более-менее на том же уровне, но к вечеру начинает понижаться.

К среде и четвергу прогнозимруемая синоптическая ситуация изменится, и, согласно новым расчетам, высокое давление снова усилится, не допуская дождя. По этой причине ветер будет относительно слабым и умеренным. Температура воздуха снова упадет примерно до -20 градусов, а днем ​​будет колебаться в районе  -10 градусов, и только на побережье можно ожидать более мягкую погоду.

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