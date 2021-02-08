Синоптики рассказали, сколько продержатся морозы
По данным службы погоды Эстонии, морозы сохранятся по крайней мере до начала следующей недели.
По данным службы погоды Эстонии, морозы сохранятся по крайней мере до начала следующей недели.
В ночь на среду ожидается небольшая и переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер восточных направлений, 2-8, на островах порывами 12, в начале ночи до 15 м/сек. Днем ожидается небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточных направлений, 2-8, на островах порывами 12 м/сек. Температура воздуха ночью от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем 12 -15, местами 10 градусов мороза.
В ночь на четверг ожидается небольшая и переменная облачность, местами, преимущественно на побережье, снег. Ветер восточных направлений, 2-7, на побережье порывами 10 м/сек. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами, преимущественно на побережье, снег. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8, на побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха ночью 18-23, местами 25, на побережье местами 10-13 градусов мороза, днем 10-15, на побережье местами 8 градусов мороза.
В ночь на пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег. Ветер северо-восточный и северный, 4-9, на побережье порывами 12-14 м/сек. Днем сохранится облачная с прояснениями погода, местами снег. Ветер северо-восточный и северный, 4-9, на побережье порывами 12-14 м/сек. Температура воздуха ночью 11-16, на юго-востоке Эстонии до 20, на побережье местами 7 градусов мороза, днем 9-14, на побережье местами 6 градуса мороза.