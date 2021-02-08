Синоптики рассказали, сколько продержатся морозы

В ночь на среду ожидается небольшая и переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер восточных направлений, 2-8, на островах порывами 12, в начале ночи до 15 м/сек. Днем ожидается небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточных направлений, 2-8, на островах порывами 12 м/сек. Температура воздуха ночью от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем 12 -15, местами 10 градусов мороза.

В ночь на четверг ожидается небольшая и переменная облачность, местами, преимущественно на побережье, снег. Ветер восточных направлений, 2-7, на побережье порывами 10 м/сек. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами, преимущественно на побережье, снег. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8, на побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха ночью 18-23, местами 25, на побережье местами 10-13 градусов мороза, днем 10-15, на побережье местами 8 градусов мороза.

В ночь на пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег. Ветер северо-восточный и северный, 4-9, на побережье порывами 12-14 м/сек. Днем сохранится облачная с прояснениями погода, местами снег. Ветер северо-восточный и северный, 4-9, на побережье порывами 12-14 м/сек. Температура воздуха ночью 11-16, на юго-востоке Эстонии до 20, на побережье местами 7 градусов мороза, днем 9-14, на побережье местами 6 градуса мороза.