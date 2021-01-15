В Йыгева зафиксировали рекордно низкую температуру за эту зиму

По данным метеослужбы Эстонии, во временном промежутке от 9:00 до 10:00 Йыгеваская метеостанция зарегистрировала -21,8 градуса, что одновременно стало новым рекордом холода этой зимы в новом году. Последующие ночи обещают быть еще холоднее и этот рекорд долго не продержится, считают синоптики.

В пятницу утром на южной периферии гребня высокого давления была облачная с прояснениями погода, ветер северный и северо-восточный.

На материковой части страны температура воздуха местами снизилась до отметки в 14 градусов и ниже. В восточной и юго-восточной частях Эстонии мороз был до 20 градусов и больше. На островах и западном побережье менее холодный воздух — от -7 до -13 градусов.