Самыми жаркими в истории планеты стали 2020 и 2016 годы

Самыми теплыми в истории планеты были признаны 2020 и 2016 годы. Об этом сообщает в пятницу, 8 января, служба ЕС по изучению климата Copernicus. По данным экспертов, в 2020 году средняя глобальная температура на Земле была на 1,5 градуса выше, чем в доиндустриальный период. При этом был повторен температурный рекорд 2016 года, и это несмотря на охлаждение, вызванное климатическим явлением Ла-Нинья.