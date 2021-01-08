Самыми жаркими в истории планеты стали 2020 и 2016 годы

По словам главы службы Copernicus Карло Буонтемпо, необычайно теплая погода 2020 года стала "лишним напоминанием о неотложности радикального сокращения выбросов, которое помогло бы избежать негативного влияния на климат в будущем", пишет Deutsche Welle.
В 2016 году климат Земли испытал влияние явления Эль-Ниньо, в результате чего средняя годовая температура оказалась выше обычного на 0,1-0,2 градуса.
Феномен Эль-Ниньо наблюдается на планете регулярно. Между его проявлением проходит от двух до семи лет. Его следствием становится повышение средней глобальной температуры на Земле из-за нагрева верхних слоев воды в тропическом регионе Тихого океана. В свою очередь, антипод Эль-Ниньо - феномен Ла-Нинья - приводит к некоторому охлаждению на планете.
В Европе 2020 год определенно стал самым теплым в истории. По данным экспертов, глобальная температура в этом году превысила на 0,4 градуса показатели 2019 года и на 2,2 градуса - уровень доиндустриального периода. Согласно службе Copernicus, начиная с 1970-х годов каждое десятилетие глобальная температура на планете повышается в среднем на 0,2 градуса.
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