До 20 градусов мороза, снегопады и метели: синоптики рассказали, каким будет январь в Эстонии

Служба погоды сообщает, что в первой декаде мы будем находится на границе северной зоны высокого давления и южной зоны низкого давления. Таким образом, будет сохраняться теплая зимняя погода с небольшими снегопадами.

С 9 января на пару дней до нас дойдет край области высокого давления с арктической воздушной массой. Температура воздуха опустится до -9 ...- 16 ° C, на северо-востоке Эстонии ниже -20 ° C.

В начале второй декады месяца в район Балтийского моря придет очень активный циклон, который принесет штормовой ветер, много снегопадов и метель.

Также прогнозируется, что примерно 15 января край высокого давления распространится от Западной Европы до нас, поэтому погода будет спокойной. Примерно 20 января из Скандинавии циклон принесет оттепель.

В последней декаде месяца, согласно прогнозам, зоны низкого давления будут сменяться зонами высокого давления. Сохранится умеренно холодная зимняя погода, но будут отдельные более морозные ночи, а также дни оттепели. Ожидаются осадки, в основном в виде снега.

Средняя температура воздуха ожидается в пределах нормы или выше (норма: -5,2..-0,7°C). Осадки тоже в пределах нормы (37..62 мм).

Начальные данные прогноза будут изменяться и корректироваться в течение месяца.