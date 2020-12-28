Ураган обесточил десятки тысяч домов во Франции

Ранее из-за непогоды отключения электричества произошли в 18 000 домах в расположенных на берегу Атлантического океана регионах Бретань, Нормандия и О-де-Франс. Как пишет онлайн-издание RFI, сила ветра, вырывавшего с корнем деревья, достигала в этих регионах 136 км/ч. Ситуацию осложняли ливни. В то же время на вершине Эйфелевой башни в Париже скорость порывов ветра, согласно замерам, доходила до 145 км/ч.