Ночью в Эстонии похолодает до -10°C

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на среду ожидается ясная погода, на островах и западе страны переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 4-10, на побережье порывами до 15, в районе Рижского залива до 18 м/с. Температура воздуха 3-8, на юго-востоке страны до 10 градусов мороза, на островах от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла.