Ночью в Эстонии похолодает до -10°C

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на среду ожидается ясная погода, на островах и западе страны переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 4-10, на побережье порывами до 15, в районе Рижского залива до 18 м/с. Температура воздуха 3-8, на юго-востоке страны до 10 градусов мороза, на островах от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла.
Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. На островах облачно, возможны небольшие снегопады. К вечеру по всей стране облачность рассеется. Ветер юго-восточный 3-9, на побережье порывами до 14 м/с, во второй половине дня уляжется. Температура воздуха 1-6 градусов мороза, на островах от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.