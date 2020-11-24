Метеоролог: снега на праздники, вероятно, ждать не стоит

Каменик сказал, что вероятность снега в рождественский период в Восточной Эстонии и на возвышенностях составляет около 55%, а на островах и западном побережье снег, вероятно, не выпадет вовсе, передает rus.err.ee.

"Думаю, что на праздники снег если и будет, то такой, что сразу тает, – рассказал метеоролог. – Может быть, пронесется снежная буря и именно на праздники землю укроет снег, такую возможность исключать нельзя".