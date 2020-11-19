Прогноз на ближайшие дни: синоптики обещают резкие перепады температуры

В ночь на субботу ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами мокрый снег и снег, на побережье возможны дожди. Ветер западный и северо-западный, 5-10, до полуночи порывами 14 м/сек, после полуночи ослабеет. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков, после полудня начиная с запада страны облачность уплотнится, на островах пойдут дожди, распространяясь затем на материк, может также пойти мокрый снег. Ветер западных направлений, 3-8, после полудня юго-западный и южный, 6-12, на островах и побережье порывами 15, вечером до 20 м/сек. Температура воздуха ночью от -5 до нуля на морском побережье до 4 градусов тепла, днем от -1 до +3, на островах и западном побережье до 6 градусов тепла.

В ночь на воскресенье ожидается облачная погода, дожди и мокрый снег, на востоке страны вероятен снег, осадки будут интенсивными. Ветер южный и юго-западный, 8-13, порывами 18, на островах и побережье 10-15, порывами 25 м/сек, к утру немного ослабеет. Днем облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди. Ветер юго-западный и западный, 5-12, на островах и побережье порывами до 18 м/сек. Температура воздуха около полуночи от нуля до +4, на западе страны до 8 градусов тепла, днем 4-8 градусов тепла.