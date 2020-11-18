Ср, 18.11.2020
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В Пярну побит температурный рекорд 62-летней давности

В Пярну сегодня температура воздуха в три часа дня составила 10,3 градуса.

ФОТО: Urmas Luik

По данным метеослужбы, сегодня в три часа дня в летней столице Эстонии температура воздуха составила 10,3 градусов, что является тепловым рекорд 18 ноября, пишет Pärnu Postimees.

Предыдущий рекорд датируется 1958-м годом, когда температура воздуха в Пярну поднялась до 8,8 градуса. Местный рекорд холода за сегодняшний день был зафиксирован в 1998 году, когда термометр показал -12,5 градуса.

Согласно прогнозу метеослужбы, завтра днем будет до 11 градусов тепла, однако с пятницы похолодает и на выходных возможен мокрый снег и снег.

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