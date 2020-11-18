Четверг в Эстонии будет дождливым и ветреным

Активная область низкого давления, двигаясь с центральной части Скандинавии на северо-восток, к вечеру достигнет Кольского полуострова.
В страны Балтии этот мощный циклон принесет штормовой ветер и дождь, но уже в пятницу Эстония ощутит на себе дыхание зимы, когда со Скандинавии к нам поступит холодный воздух северных широт.
В четверг, 19 ноября, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Временами пройдет дождь. Ветер юго-западный 8-13, порывами до 20 м/с, на островах и побережье 13-18, порывами 25 м/с.
Температура воздуха составит 8-11°С.