Ср, 18.11.2020
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Четверг в Эстонии будет дождливым и ветреным

Штормовой ветер.

ФОТО: Raigo Pajula

Активная область низкого давления, двигаясь с центральной части Скандинавии на северо-восток, к вечеру достигнет Кольского полуострова.

В страны Балтии этот мощный циклон принесет штормовой ветер и дождь, но уже в пятницу Эстония ощутит на себе дыхание зимы, когда со Скандинавии к нам поступит холодный воздух северных широт.

В четверг, 19 ноября, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Временами пройдет дождь. Ветер юго-западный 8-13, порывами до 20 м/с, на островах и побережье 13-18, порывами 25 м/с.

Температура воздуха составит 8-11°С.

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