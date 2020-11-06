На выходных в Эстонии ожидается переменчивая погода

Однако в течение дня начнет усиливаться влияние далекого северного циклона, который будет медленно смещаться с Баренцева моря на восток: небо постепенно затянется облаками, кое-где пройдут дожди, усилится ветер, но воздух еще по-прежнему будет достаточно теплым. В ночь на воскресенье на Эстонию распространится зона более плотных осадков, днем же будет суше, но уже и прохладней.