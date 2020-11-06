Пт, 6.11.2020
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На выходных в Эстонии ожидается переменчивая погода

Осень.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja /

Эстония находится на границе двух барических образований. Сначала перевес будет на стороне расположенного над Польшей мощного антициклона, благодаря чему погода будет сухой и малооблачной.

Однако в течение дня начнет усиливаться влияние далекого северного циклона, который будет медленно смещаться с Баренцева моря на восток: небо постепенно затянется облаками, кое-где пройдут дожди, усилится ветер, но воздух еще по-прежнему будет достаточно теплым. В ночь на воскресенье на Эстонию распространится зона более плотных осадков, днем же будет суше, но уже и прохладней.

В субботу, 7 ноября, утром малооблачно и сухо, в некоторых местах возможен туман. В течение дня облачность уплотнится. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный 5-10, на островах и побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 8…11°С.

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