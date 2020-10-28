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Массивный астероид может столкнуться с Землей

ФОТО: Shutterstock

Астероид Апофис набирает скорость, приближаясь к Земле. Ученые предупреждают, что гигантское тело, названное в честь бога хаоса, может ударить по нашей планете через 48 лет, пишет Korrespondent со ссылкой на Daily Mail.

Ученые наблюдали его и ранее, с 2004 года. Но считалось, что удар невозможен. Однако новые данные предполагают, что астероид имеет шанс врезаться в Землю 12 апреля 2068 года - и это может иметь катастрофические последствия.

"Новые наблюдения, которые мы получили с телескопом Subaru ранее в этом году, были достаточно хороши, чтобы выявить ускорение Апофиса, и они показывают, что астероид уходит от чисто гравитационной орбиты примерно на 170 метров в год, чего достаточно для реализации сценария удара 2068 года", - сказал астроном Дэйв Толен.

Апофис имеет ширину более 1000 футов, и удар был бы эквивалентен одновременному взрыву 880 миллионов тонн тринитротолуола.

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