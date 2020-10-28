Массивный астероид может столкнуться с Землей

Ученые наблюдали его и ранее, с 2004 года. Но считалось, что удар невозможен. Однако новые данные предполагают, что астероид имеет шанс врезаться в Землю 12 апреля 2068 года - и это может иметь катастрофические последствия.

"Новые наблюдения, которые мы получили с телескопом Subaru ранее в этом году, были достаточно хороши, чтобы выявить ускорение Апофиса, и они показывают, что астероид уходит от чисто гравитационной орбиты примерно на 170 метров в год, чего достаточно для реализации сценария удара 2068 года", - сказал астроном Дэйв Толен.