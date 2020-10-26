Во вторник в Эстонии будет пасмурно и тепло

Во вторник ложбина этого циклона будет проходить через Эстонию, и с южным потоком к нам поступит теплый и влажный воздух. И хотя дождь днем будет скорее слабым, небо останется за плотной пеленой облаков. Вечером же с моря подойдет новый облачный массив и осадки станут более интенсивными.