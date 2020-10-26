Во вторник в Эстонии будет пасмурно и тепло

В ближайшие дни погода у нас окажется под влиянием мощной области низкого давления, которая сейчас находится над Северной и Западной Европой.
Во вторник ложбина этого циклона будет проходить через Эстонию, и с южным потоком к нам поступит теплый и влажный воздух. И хотя дождь днем будет скорее слабым, небо останется за плотной пеленой облаков. Вечером же с моря подойдет новый облачный массив и осадки станут более интенсивными.
Во вторник, 27 октября, в основном облачно. Во многих местах пройдет слабый дождь, вечером в западной Эстонии осадки станут сильнее. Ветер южный, юго-восточный, в западной Эстонии - южный, юго-западный 4-9, порывами 11, на побережье 14 м/с.
Температура воздуха составит 10-14°С.