Пн, 26.10.2020
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Во вторник в Эстонии будет пасмурно и тепло

Осень в Кадриорге.

ФОТО: Sander Ilvest

В ближайшие дни погода у нас окажется под влиянием мощной области низкого давления, которая сейчас находится над Северной и Западной Европой.

Во вторник ложбина этого циклона будет проходить через Эстонию, и с южным потоком к нам поступит теплый и влажный воздух. И хотя дождь днем будет скорее слабым, небо останется за плотной пеленой облаков. Вечером же с моря подойдет новый облачный массив и осадки станут более интенсивными.

Во вторник, 27 октября, в основном облачно. Во многих местах пройдет слабый дождь, вечером в западной Эстонии осадки станут сильнее. Ветер южный, юго-восточный, в западной Эстонии - южный, юго-западный 4-9, порывами 11, на побережье 14 м/с.

Температура воздуха составит 10-14°С.

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