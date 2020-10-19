Пн, 19.10.2020
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  • Первый снег в Эстонии: север Пярнумаа стал белым

Фото и видео ⟩ Первый снег в Эстонии: север Пярнумаа стал белым

Сегодня после обеда в некоторых местах в Пярнумаа выпал первый снег, который больше всего выпал в районе Кергу и Вяндра на севере Пярнумаа.

Согласно прогнозу метеорологов, мокрый снег и нулевая температура приведут к скользким дорогам. Полиция предупреждает водителей и просит соблюдать осторожность, тем более, что многие еще не перешли на зимнюю резину. 

Без зимних шин нужно быть особенно аккуратными на дорогах.

ФОТО: Erakogu

Перед наступлением зимы водителям следует проверить свой автомобиль и позаботиться о том, чтобы он был исправен и готов к сезону. 

Зимняя резина в Эстонии разрешена с 15 октября. К 1 декабря все автомобиль должны переобуты. 

Первый снег в Вяндра.

ФОТО: Erakogu

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