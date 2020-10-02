Жителям Эстонии предрекли теплый октябрь

Метеослужба Эстонии прогнозирует октябрь теплее среднего и не исключает, что температура воздуха в некоторых местах может подняться до 20 градусов, но в конце месяца также может быть мокрый снег и снег.
В начале месяца погоду в Эстонии определяет западная периферия российской зоны высокого давления, и погода будет дождливой. С 4 октября в Западной Европе будет преобладать зона низкого давления, которая останется активной до середины месяца. Вдоль этого восточного края влажная и теплая воздушная масса направится в Эстонию с южным потоком. Таким образом, в некоторые дни после 5 октября температура воздуха поднимется даже до 20 градусов.
Временами ожидаются дожди, по некоторым регионам ливни. Постепенно край области низкого давления сместится дальше на восток, сильные дожди продолжатся, а температура воздуха будет медленно снижается. В середине месяца температура воздуха в отдельные ночи опустится ниже нуля.
Во второй половине месяца области высокого давления будут чередоваться с лощинами низкого давления, а более теплая погода - с прохладной. В конце месяца ожидается кратковременное похолодание, местами с мокрым снегом и снегом.
В среднем за многие годы средняя температура воздуха в октябре составляет от 5,2 до 8,6 градусов. Осадков выпадает в среднем 64-87 мм.