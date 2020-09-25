В летней столице Эстонии сегодня был побит рекорд тепла почти вековой давности

Предыдущий рекорд для 25 сентября относится к 1924 году, когда температура воздуха достигла 22 градусов. Таким образом, рекорд 96-летней давности был превышен на 0,5 градуса.

Рекорд холода для сегодняшнего дня был установлен в 1939 году, когда термометр в Пярну показал -1,9.

В 17 часов в Пярну температура была замерена на уровне 22,5 градусов ФОТО: Riigi Ilmateenistus