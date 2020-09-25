В летней столице Эстонии сегодня был побит рекорд тепла почти вековой давности

По данным метеослужбы, сегодня в 17 часов температура воздуха в Пярну поднялась до 22,5 градусов тепла, что является рекордом для этого дня, сообщает Pärnu Postimees.
Предыдущий рекорд для 25 сентября относится к 1924 году, когда температура воздуха достигла 22 градусов. Таким образом, рекорд 96-летней давности был превышен на 0,5 градуса.
Рекорд холода для сегодняшнего дня был установлен в 1939 году, когда термометр в Пярну показал -1,9.
По прогнозу метеослужбы, как минимум до конца недели температура сохранится на уровне около 20 градусов.