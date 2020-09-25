Пт, 25.09.2020
Weather estonia Погода в Эстонии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >
  • Погода
  • В летней столице Эстонии сегодня был побит рекорд тепла почти вековой давности

В летней столице Эстонии сегодня был побит рекорд тепла почти вековой давности

Paar päeva tagasi võis Pärnu rannas kohata isegi ujujaid. 

ФОТО: Urmas Luik/Parnu Postimees

По данным метеослужбы, сегодня в 17 часов температура воздуха в Пярну поднялась до 22,5 градусов тепла, что является  рекордом для этого дня, сообщает Pärnu Postimees.

Предыдущий рекорд для 25 сентября относится к 1924 году, когда температура воздуха достигла 22 градусов. Таким образом, рекорд 96-летней давности был превышен на 0,5 градуса.

Рекорд холода для сегодняшнего дня был установлен в 1939 году, когда термометр в Пярну показал -1,9.

В 17 часов в Пярну температура была замерена на уровне 22,5 градусов

ФОТО: Riigi Ilmateenistus

По прогнозу метеослужбы, как минимум до конца недели температура сохранится на уровне около 20 градусов.

Читать также

Tamrex

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ
Back