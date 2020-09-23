Летняя погода в Эстонии: люди ринулись на пляж

Хотя вчера, 22 сентября, в 16.31 в Эстонии официально наступила осень, погода сегодня была летней. Например, в Пярну показатель термометра достиг почти 20 градусов, а в некоторых других уголках Эстонии температура воздуха была даже выше.
На центральном пляже в Пярну сегодня после полудня можно было наблюдать людей, которые наслаждались теплой погодой. Одна компания специально приехала в Пярну из Валгамаа, чтобы в последний раз в этом году насладиться летним теплом и запастись на зиму витамином D, пишет Pärnu Postimees.
Температура воды в Пярнуском порту была 14 градусов. В 15 часов температура воздуха была 18 градусов. Ровно год назад в Эстонии температура воздуха была от 7 до 12 градусов.
По данным Службы погоды, температура в 20 градусов сохранится минимум до конца этой недели.
Температурный рекорд сегодняшнего дня в Пярну был установлен в 1924 году, когда воздух прогрелся до 22 градусов. Рекорд холода был поставлен в 1956 году, когда в этот день температура упала до –0,5.