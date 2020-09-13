Прогноз на ближайшие дни: жителей Эстонии ждут резкие перепады температуры

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается относительно теплая погода позднего лета, однако с середины недели температура воздуха упадет с 22 до 13 градусов.
В ночь на вторник ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западных направлений, 3-9, на северном побережье порывами до 12 м/сек. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди. Ветер западных направлений, 3-9, на побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха ночью 8-14, на побережье местами 16, днем 15-20 градусов тепла.
В ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможны кратковременные дожди. Вечером на юго-западе Эстонии облачность уплотнится, пойдет дождь. Ветер южных направлений, 4-10 м/сек. Температура воздуха ночью 8-14, днем 14-19, на юге страны до 22 градуса тепла.
В ночь на четверг ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер южных направлений, 5-10, на западе страны северо-западный, 10-15, порывами 18-23 м/сек. Днем ожидается преимущественно облачная погода, дожди. Ветер в течение дня сменит направление на северо-западное и северное, 57-12, порывами 15-18 м/сек, на островах и побережье 15-20, порывами 23-28 м/сек. Температура воздуха ночью 7-12, днем 9-13 градусов тепла.