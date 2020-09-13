Прогноз на ближайшие дни: жителей Эстонии ждут резкие перепады температуры

В ночь на вторник ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западных направлений, 3-9, на северном побережье порывами до 12 м/сек. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди. Ветер западных направлений, 3-9, на побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха ночью 8-14, на побережье местами 16, днем 15-20 градусов тепла.

В ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможны кратковременные дожди. Вечером на юго-западе Эстонии облачность уплотнится, пойдет дождь. Ветер южных направлений, 4-10 м/сек. Температура воздуха ночью 8-14, днем 14-19, на юге страны до 22 градуса тепла.