Опасность сине-зеленых водорослей у берегов Пярну отступила

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, отметив, что пробы воды были взяты 11 августа и в обоих случаях следов водорослей обнаружено не было. Визуальное наблюдение за водой у морских пляжей в Пярну и Валгеранна также не выявило присутствие опасных водорослей.

Специалисты предположили, что прибрежные воды в Пярну очистились от водорослей благодаря изменению направления ветра, отогнавшего их от берега.

Главный специалист мэрии Пярну по вопросам окружающей среды Марве Вирунурм подчеркнула, что сейчас качество воды у пляжей Пярну соответствует всем требованиям.