Опасность сине-зеленых водорослей у берегов Пярну отступила

Пробы морской воды у побережья в Пярну, взятые специалистами Департамента здоровья, показали, что опасность присутствия сине-зеленых водорослей у центрального пляжа Пярну, а также пляжа в Валгеранна отступила.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства, отметив, что пробы воды были взяты 11 августа и в обоих случаях следов водорослей обнаружено не было. Визуальное наблюдение за водой у морских пляжей в Пярну и Валгеранна также не выявило присутствие опасных водорослей.
Специалисты предположили, что прибрежные воды в Пярну очистились от водорослей благодаря изменению направления ветра, отогнавшего их от берега.
Главный специалист мэрии Пярну по вопросам окружающей среды Марве Вирунурм подчеркнула, что сейчас качество воды у пляжей Пярну соответствует всем требованиям.
По ее словам, обычные пробы качества воды и ее бактериального состава, взятые у пляжей в районах Май, Раэкюла и у центрального пляжа в Пярну показали соответствие всем нормам и ее безопасность для купающихся.