Воскресенье обещает классику эстонского лета: дожди и солнце

В воскресенье зона низкого давления расширится через Скандинавию, захватив Финляндию, а гребень высокого давления отступаит на юг, но все еще сохранит небольшое преобладание над Эстонией и не допустит сильных осадков, пишет Postimees.
По данным метеослужбы, в ночь на воскресенье ожидается малооблачная погода переменная облачность без осадков. Ветер северный 2-8 м/с. Температура воздуха 6-11, на побережье 12-16 градусов тепла.
На Чудском озере в начале ночи будет дуть северный ветер, который после полуночи повернет на запад, его скорость составит 3-8 м/с. Высота волны 0,3-0,8 метра. Погода ожидается без осадков и в основном с хорошей видимостью. Температура воздуха - 10-12 градусов.
В воскресенье днем будет переменная облачность, местами дожди. Ветер западный 3-8, на побережье порывами до 12 м/с. Вечером на островах ветер повернет на юг. Температура воздуха - 19-24 градуса.
На Чудском озере утром ожидается западный ветер силой от 1 до 5 м/с, а днем - 3-8 м/с. Высота волны 0,3-0,8 метра. Может идти дождь, видимость хорошая. Температура воздуха - от 19 до 21 градуса тепла.