Воскресенье обещает классику эстонского лета: дожди и солнце

По данным метеослужбы, в ночь на воскресенье ожидается малооблачная погода переменная облачность без осадков. Ветер северный 2-8 м/с. Температура воздуха 6-11, на побережье 12-16 градусов тепла.

На Чудском озере в начале ночи будет дуть северный ветер, который после полуночи повернет на запад, его скорость составит 3-8 м/с. Высота волны 0,3-0,8 метра. Погода ожидается без осадков и в основном с хорошей видимостью. Температура воздуха - 10-12 градусов.

В воскресенье днем будет переменная облачность, местами дожди. Ветер западный 3-8, на побережье порывами до 12 м/с. Вечером на островах ветер повернет на юг. Температура воздуха - 19-24 градуса.