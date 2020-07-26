Фото: жительница Эстонии засняла водяной смерч

Пексар сказала Pärnu Postimees , что заметила возникший над водой торнадо, то есть водяной смерч в субботу после полудня возле рыбного порта Виртсу. В течение получаса возникший далеко в море водяной смерч двигался на берег к рыбному порту, где явление исчезло.

Хотя торнадо не очень распространены в Эстонии, они все-таки случаются у нас каждый год и в основном над водой, писал метеоролог Юри Каменик в колонке Postimees в июне этого года. «Я помню 1998 год, когда было зарегистрировано рекордное количество торнадо - 23 или 24, большинство из которых были в июне».

Каменик написал, что когда начинает образовываться какой-то тип торнадо, можно увидеть спускающийся из облака на землю вихрь, который может быть как очень узким, так и очень широким. Вращение может быть заметным, а может и нет. Если такой вихрь не спускается на землю или воду, это называется воронкообразным облаком (funnel cloud). А если он контактирует с поверхностью, над водой должно образоваться облако брызг, а над землей - облако пыли, и в этом случае это уже настоящий смерч, то есть торнадо (водный смерч, наземный смерч или просто торнадо).