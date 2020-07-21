По всей Эстонии объявлено грозовое предупреждение

Метеослужба сегодня, 21 июля, объявила по всей Эстонии грозовое предупреждение первого уровня, передает Lõuna-Eesti Postimees.
Согласно прогнозу погоды, сегодня утром на Сааремаа и Хийумаа придет зона осадков с грозой, которая распространится дальше на восток материковой части Эстонии. Местами осадки будут сильными и гроза может сопровождаться мощными порывами ветра.
В первой половине дня ожидается ветер западных направлений 3-9, во второй - на побережье порывами до 14 м/с, при грозе более сильные порывы ветра. Температура воздуха 17..22, на востоке Эстонии перед дождем до 25°C.
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