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По всей Эстонии объявлено грозовое предупреждение

Проливной дождь затопил вчера улицы Таллинна.

ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees

Метеослужба сегодня, 21 июля, объявила по всей Эстонии грозовое предупреждение первого уровня, передает Lõuna-Eesti Postimees.

Согласно прогнозу погоды, сегодня утром на Сааремаа и Хийумаа придет зона осадков с грозой, которая распространится дальше на восток материковой части Эстонии. Местами осадки будут сильными и гроза может сопровождаться мощными порывами ветра.

ФОТО: Скриншот/Метеослужба

В первой половине дня ожидается ветер западных направлений 3-9, во второй - на побережье порывами до 14 м/с, при грозе более сильные порывы ветра. Температура воздуха 17..22, на востоке Эстонии перед дождем до 25°C.

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