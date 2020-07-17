Пт, 17.07.2020
Погода в Эстонии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >
  • Погода
  • На выходных припечет до 27°С

На выходных припечет до 27°С

Солнечный день в Таллинне.

ФОТО: Madis Veltman/Postimees Grupp/Scanpix Baltics

Летнюю и преимущественно солнечную погоду на выходные удержит простирающийся через Эстонию антициклон.

Днем в отдельных местах возможно развитие кучево-дождевых облаков, но существенных осадков ждать не стоит. Температуры поднимутся до 27 градусов, лишь в прибрежных районах показания термометров останутся в пределах 20°С .

В субботу, 18 июня, в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность. В отдельных местах возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 1-7 м/с.

Температура воздуха составит 21-27, на побережье местами 18°С.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ