На выходных припечет до 27°С

Летнюю и преимущественно солнечную погоду на выходные удержит простирающийся через Эстонию антициклон.
Днем в отдельных местах возможно развитие кучево-дождевых облаков, но существенных осадков ждать не стоит. Температуры поднимутся до 27 градусов, лишь в прибрежных районах показания термометров останутся в пределах 20°С .
В субботу, 18 июня, в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность. В отдельных местах возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 1-7 м/с.
Температура воздуха составит 21-27, на побережье местами 18°С.
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